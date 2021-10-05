Евро-2024
Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы
вчера, 22:25
На Олимпийском стадионе в Берлине прошла презентация, посвященная Евро-2024.
Главные вещи:
- Слоган турнира: «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».
- Показан логотип турнира.
Логотип основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА. За основу взяты шесть цветов. В логотипе угадывается вид сверху на Олимпийский стадион в Берлине.
Евро-2024 пройдет в Германии. Это будет 17-й розыгрыш чемпионата Европы. Там сыграют 24 команды. Всего турнир примут десять городов.
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