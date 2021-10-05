Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы

На Олимпийском стадионе в Берлине прошла презентация, посвященная Евро-2024.

Главные вещи:

Слоган турнира: «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».

Показан логотип турнира.

Логотип основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА. За основу взяты шесть цветов. В логотипе угадывается вид сверху на Олимпийский стадион в Берлине.

Евро-2024 пройдет в Германии. Это будет 17-й розыгрыш чемпионата Европы. Там сыграют 24 команды. Всего турнир примут десять городов.