Евро-2024
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#Евро-2024

Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы

вчера, 22:25

На Олимпийском стадионе в Берлине прошла презентация, посвященная Евро-2024.

Главные вещи:

  • Слоган турнира: «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».
  • Показан логотип турнира.

Логотип основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА. За основу взяты шесть цветов. В логотипе угадывается вид сверху на Олимпийский стадион в Берлине.

Евро-2024 пройдет в Германии. Это будет 17-й розыгрыш чемпионата Европы. Там сыграют 24 команды. Всего турнир примут десять городов.

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Источник:
твиттер Евро-2024
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