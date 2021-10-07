Евро-2024
9 октября пройдет жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024
7 часов назад
Церемония пройдет во Франкфурте-на-Майне. В результате жеребьевки 54 европейские сборные распределятся на группы.
Директор Евро-2024 Филипп Лам сказал: «Жеребьевка – это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии».
Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы
- Евро-2024 пройдет в Германии в 10 городах с 14 июня по 14 июля. В турнире сыграют 24 сборные.
- Действующий чемпион Европы – Италия.
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