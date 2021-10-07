Евро-2024
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#Евро-2024

9 октября пройдет жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024

7 часов назад

Церемония пройдет во Франкфурте-на-Майне. В результате жеребьевки 54 европейские сборные распределятся на группы.

Директор Евро-2024 Филипп Лам сказал: «Жеребьевка – это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии».

Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы

  • Евро-2024 пройдет в Германии в 10 городах с 14 июня по 14 июля. В турнире сыграют 24 сборные.
  • Действующий чемпион Европы – Италия.
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Источник:
УЕФА
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