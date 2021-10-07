9 октября пройдет жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024

Церемония пройдет во Франкфурте-на-Майне. В результате жеребьевки 54 европейские сборные распределятся на группы.

Директор Евро-2024 Филипп Лам сказал: «Жеребьевка – это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии».

Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы