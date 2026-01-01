Эмиль Форсберг

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Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины
#Андрей Шевченко
Матч шведа Форсберга с Украиной – это сплошной 💥: гол, штанга и перекладина!
#Эмиль Форсберг