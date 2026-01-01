Эмиль Форсберг

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Форсберг признан лучшим игроком матча Швеции и Польши. Он забил два гола
#Евро-2020
Футбол
Форсберг забил через 81 секунду после старта матча Евро. Это второй по скорости мяч в истории чемпионатов Европы
#Евро-2020