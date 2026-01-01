Эктор Бельерин

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Все трансферы последнего дня лета: Гризманн, Камавинга, Сауль, Бельерин, Влашич и другие
#Реал
Футболист «Сампдории» поменял номер из-за глобального потепления. Однажды он пересадил всю команду на велосипеды
#Мортен Торсбю