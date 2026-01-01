Эктор Бельерин

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Футбол
Бельерин сделал два ассиста за три минуты игры с «Шеффилдом»
#Эктор Бельерин
Футбол
После каждой победы «Арсенала» Бельерин оплатит посадку 3000 деревьев
#Эктор Бельерин