Джамал Мусиала

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Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
🇩🇪 Германия объявила состав на Евро-2020. Там есть Хуммельс, Мюллер и 18-летний Мусиала
#Германия
Футбол
18-летний Мусиала забил за «Баварию» три гола в двух последних матчах Бундеслиги
#Джамал Мусиала
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
#Бавария