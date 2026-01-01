Джамал Мусиала

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Пацан из «Баварии» выбирал между Германией и Англией. Выбрал немцев, потому что те пообещали игру на Евро
#Джамал Мусиала
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала