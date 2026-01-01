Лэнс Армстронг

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Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
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#Тим Кук
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Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды
#мир