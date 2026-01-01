Михаил Скипский

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«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах
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#ЧГК
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Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?
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#ЧГК
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Скипский впервые сыграл в «Что? Где? Когда» после обвинений в домогательствах. Руководство игры не видит проблем
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#ЧГК
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Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное
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#Михаил Скипский
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