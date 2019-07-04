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Лента
Матч-центр
Моя команда
Чайка
Песчанокопское
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Сайт
www.fc-chayka.ru/
Страна
Россия
Стадион
Ростов Арена
Тренер
Магомед Адиев
М. Адиев
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«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
#РПЛ
04 июля 2019, 17:13
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54