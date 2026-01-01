Бруно Фукс

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Футбол
Фукс впервые вышел в старте ЦСКА. Он перешел туда в 2020-м, но за это время сыграл только 12 минут в дебютном матче
#Бруно Фукс
Футбол
Фукс попал в состав Бразилии на Олимпиаду в Токио. Он провел 13 минут за ЦСКА
#Олимпиада
Футбол
Бруно Фукс перешел в ЦСКА
#Бруно Фукс
Футбол
Фукс прошел медосмотр для ЦСКА. Московская клиника опубликовала фото, но затем удалила их
#Бруно Фукс