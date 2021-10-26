Фукс впервые вышел в старте ЦСКА. Он перешел туда в 2020-м, но за это время сыграл только 12 минут в дебютном матче

ЦСКА играет с «Металлургом» в Кубке России. В стартовом составе ЦСКА вышел защитник Бруно Фукс. Он принадлежит команде больше года и двух месяцев, но проводит только второй матч за нее и первый – в основе.

25 августа 2020 года. Перешел в ЦСКА.

30 августа 2020 года. Дебютировал, выйдя на замену.

1 сентября 2020 года. Первая травма в ЦСКА.

С тех пор он ни разу не сыграл за основу, хотя неоднократно возвращался к тренировкам в общую группу. Известно, что у него были травмы мягких тканей бедра и стопы, но подробности ЦСКА не раскрывал.

Летом 2021 года он поехал с Бразилией на Олимпиаду, но на поле не выходил. В новом сезоне он попадал в заявку на матчи ЦСКА, но на поле также не выходил.