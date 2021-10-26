Бруно Фукс
Кубок России
ЦСКА
Фукс впервые вышел в старте ЦСКА. Он перешел туда в 2020-м, но за это время сыграл только 12 минут в дебютном матче
6 часов назад
ЦСКА играет с «Металлургом» в Кубке России. В стартовом составе ЦСКА вышел защитник Бруно Фукс. Он принадлежит команде больше года и двух месяцев, но проводит только второй матч за нее и первый – в основе.
- 25 августа 2020 года. Перешел в ЦСКА.
- 30 августа 2020 года. Дебютировал, выйдя на замену.
- 1 сентября 2020 года. Первая травма в ЦСКА.
С тех пор он ни разу не сыграл за основу, хотя неоднократно возвращался к тренировкам в общую группу. Известно, что у него были травмы мягких тканей бедра и стопы, но подробности ЦСКА не раскрывал.
Летом 2021 года он поехал с Бразилией на Олимпиаду, но на поле не выходил. В новом сезоне он попадал в заявку на матчи ЦСКА, но на поле также не выходил.
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