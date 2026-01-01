Тимофей Цзю

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Бокс
Тим Цзю победил в 20-м поединке подряд и защитил титул чемпиона мира по боксу
#Тимофей Цзю
Бокс
Тим Цзю – претендент на титул чемпиона мира в среднем весе
#Тимофей Цзю
Бокс
Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом. Теперь у него 18 побед в 18 боях
#Тимофей Цзю
Бокс
Тим Цзю выиграл бой нокаутом в первом раунде
#Тимофей Цзю