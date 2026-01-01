Максим Цветков

Дата рождения
3 января 1992 г.
Факт
Лейтенант ВС РФ
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Биатлон
Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону