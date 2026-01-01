Дмитрий Губерниев

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Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
Биатлон
В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована
#коронавирус