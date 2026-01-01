Дмитрий Губерниев

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Интервью Карпина Губерниеву коротко: про Дзюбу (надоели разговоры про него) и главную проблему русского футбола (нет, это не лимит)
#Валерий Карпин
Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
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#Ольга Бузова
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