Валерий Польховский

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Биатлон
Тренер сборной России по биатлону Польховский покинет должность по состоянию здоровья
#Валерий Польховский
Биатлон
Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие
#Валерий Польховский
Биатлон
В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована
#коронавирус
Биатлон
Польховский – главный тренер сборной России по биатлону
#Валерий Польховский