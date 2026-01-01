Индиана

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Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
Леверт успешно прооперирован, дальнейшее лечение не требуется. Сроки возвращения пока неизвестны
#Карис Леверт
Баскетбол
У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
#Индиана