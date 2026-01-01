Кемба Уокер

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Уокер жестко вписался в одноклубника. Его увезли на скорой и диагностировали сотрясение мозга
#Кемба Уокер
Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ
#США
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА