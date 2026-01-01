Кемба Уокер

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Баскетбол
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
#НБА
Баскетбол
Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил
#Кемба Уокер