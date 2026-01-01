Алексей Швед

Дата рождения
16 декабря 1988 г.
Достижения
Победитель Евролиги (2008)
Лента
Материалы
Новости
Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет
#Алексей Швед
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
3
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
Швед много пропустил из-за тяжелой травмы. Но он все равно разрывает всех
#Алексей Швед