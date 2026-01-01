Алексей Швед

Дата рождения
16 декабря 1988 г.
Достижения
Победитель Евролиги (2008)
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Баскетбол
Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года
#Алексей Швед
Баскетбол
Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования
#Алексей Швед