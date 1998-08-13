Арина Аверина

Дата рождения
13 августа 1998 г.
Достижения
Заслуженный мастер спорта, четырёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.
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Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она взяла золото в упражнении с булавами
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Белорусская ассоциация гимнастики написала о взломе аккаунта и объяснила этим оскорбление спортсменов из России
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Арина Аверина показала худший результат в упражнении с лентой. У нее запутался снаряд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020