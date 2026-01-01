Ян Облак

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Футбол
Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина
#Ян Облак
Футбол
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
#Атлетико
Футбол
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
#Мануэль Нойер
Футбол
У Облака 100 сухих матчей из 182 – рекорд Ла Лиги
#Ян Облак