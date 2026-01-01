Ян Облак

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Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас