Мануэль Нойер
Футбол
Тибо Куртуа
Джанлуиджи Буффон
Уго Льорис
Икер Касильяс
Петр Чех
Давид Де Хеа
Кейлор Навас
Марк-Андре тер Стеген
Ян Облак
#Мануэль Нойер #Футбол #Петр Чех #Джанлуиджи Буффон #Икер Касильяс #Давид Де Хеа #Уго Льорис #Ян Облак #Кейлор Навас #Марк-Андре тер Стеген #Тибо Куртуа
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
32 минуты назад
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) показала список главных вратарей десятилетия. Полностью он выглядит так:
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Тибо Куртуа
- Уго Льорис
- Кейлор Навас
- Ян Облак
- Петр Чех
- Марк-Андре тер Стеген
- Давид Де Хеа
- Икер Касильяс
Икер Касильяс уже завершил футбольную карьеру. Сейчас он работает в «Реале».
Петр Чех продолжает работу в «Челси», где даже сыграл за резервную команду. Он включен в заявку на сезон в АПЛ.
До этого IFFHS показала список главных тренеров десятилетия. Первое место там занял Иоахим Лев.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые