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#Мануэль Нойер #Футбол #Петр Чех #Джанлуиджи Буффон #Икер Касильяс #Давид Де Хеа #Уго Льорис #Ян Облак #Кейлор Навас #Марк-Андре тер Стеген #Тибо Куртуа

Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку

32 минуты назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) показала список главных вратарей десятилетия. Полностью он выглядит так:

  1. Мануэль Нойер
  2. Джанлуиджи Буффон
  3. Тибо Куртуа
  4. Уго Льорис
  5. Кейлор Навас
  6. Ян Облак
  7. Петр Чех
  8. Марк-Андре тер Стеген
  9. Давид Де Хеа
  10. Икер Касильяс

Икер Касильяс уже завершил футбольную карьеру. Сейчас он работает в «Реале».

Петр Чех продолжает работу в «Челси», где даже сыграл за резервную команду. Он включен в заявку на сезон в АПЛ.

До этого IFFHS показала список главных тренеров десятилетия. Первое место там занял Иоахим Лев.

Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS

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Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
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#Давид Де Хеа
#Уго Льорис
#Ян Облак
#Кейлор Навас
#Марк-Андре тер Стеген
#Тибо Куртуа