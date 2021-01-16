Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) показала список главных вратарей десятилетия. Полностью он выглядит так:

Икер Касильяс уже завершил футбольную карьеру. Сейчас он работает в «Реале».

Петр Чех продолжает работу в «Челси», где даже сыграл за резервную команду. Он включен в заявку на сезон в АПЛ.

До этого IFFHS показала список главных тренеров десятилетия. Первое место там занял Иоахим Лев.

Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS