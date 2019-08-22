Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Амьен
Амьен
Подписаться
Сайт
www.amiensfootball.com/
Страна
Франция
Стадион
Стад де ла Ликон
Тренер
Лука Эльснер
Л. Эльснер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая, 16:20
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
15 февраля, 21:58