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Александр Ляказетт
№9
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1991 (29) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая, 17:22
Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
#Унаи Эмери
10 мая 2019, 12:26