академическая гребля

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Пракатень взяла олимпийское серебро для России, но перешла из Белоруссии. Напоминает об этом в соцсетях и поедет в Минск
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#Анна Пракатень
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«Извините меня, я у ваших ног». Даже Губерниев не ждал олимпийской медали в гребле, которая пришла впервые за 17 лет
#Олимпиада-2020