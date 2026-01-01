академическая гребля

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Олимпиада 2020
Американская гребчиха пожаловалась на серебро россиянок: «Противное чувство – видеть команду, которой здесь не должно быть»
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Впервые за 17 лет у России – медаль в академической гребле на Олимпиаде. Серебро взяли Степанова и Орябинская
#Олимпиада-2020