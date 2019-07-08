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Аарон Рэмзи
№8
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
26 дек. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#Арон Рэмзи
04 марта 2019, 17:40