Аарон Рэмзи
№10
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Возраст
30
Рост
178
Вес
73
Знает и любит валлийский язык. Он как-то отправил твит на нем, написав о годовщине свадьбы – подписчики подумали, что Рэмзи пьян. Владеет этим языком примерно пятая часть Уэльса, и он не похож на английский. Языку – более 14 веков.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
08 июля 2019, 21:35
Есть легенда: если забивает Рэмзи – умирает знаменитость. После смерти солиста The Prodigy это вспомнили снова
#Арон Рэмзи
04 марта 2019, 17:40