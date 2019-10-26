Аарон Рэмзи №10 Полузащитник Подписаться

Команда Ювентус

Возраст 30

Рост 178

Вес 73

Знает и любит валлийский язык. Он как-то отправил твит на нем, написав о годовщине свадьбы – подписчики подумали, что Рэмзи пьян. Владеет этим языком примерно пятая часть Уэльса, и он не похож на английский. Языку – более 14 веков.