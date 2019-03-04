Есть легенда: если забивает Рэмзи – умирает знаменитость. После смерти солиста The Prodigy это вспомнили снова

Давайте считать, что никаких проклятий не бывает. Тогда легенда Рэмзи – это обычное когнитивное искажение. Когда под некую концепцию удобно ложатся выборочные факты, которые на самом деле не отражают реальной картины.

У этой позиции есть как минимум два простых довода:

1) Рэмзи забил сильно больше 20 голов. У него их 79 за клубы и сборную, и 3/4 из них были забиты без каких-либо жутких происшествий через несколько дней.

2) Знаменитости планетарного масштаба умирают более-менее регулярно. В том числе в те дни, когда Рэмзи: а) не забивает, б) не выходит на поле, в) не играет из-за межсезонья.

Элементарный и наивный фактчек, если вы еще сомневаетесь. Последний гол Рэмзи до этого был 1 января 2019-го: если посмотреть на список умерших знаменитостей в этот день, то среди них точно нет никого действительного известного на весь мир. Можно и наоборот: в списке умерших персоналий чьими-нибудь фамилиями на русской википедии заполнены все дни месяца – хотя Рэмзи забивал только в один день из 30.

Хотя совпадение, конечно, пугающее.



Самого Рэмзи, видимо, настолько достала тема, что пару лет назад он заявил в интервью ESPN: «Это самое смешное, что я когда-либо слышал, ведь было несколько голов, когда я забивал и никто не умирал. Кстати, могу сказать, что я «убил» несколько плохих парней, например, Бен Ладена и Каддафи».