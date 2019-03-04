Есть легенда: если забивает Рэмзи – умирает знаменитость. После смерти солиста The Prodigy это вспомнили снова
Арон Рэмзи забил за «Арсенал» в субботу в матче против «Тоттенхэма». Спустя два дня СМИ сообщили о смерти Кита Флинта – вокалиста известной группы The Prodigy: легенды 90-х, которые успешно гастролировали и сегодня.
Эта странная история обсуждается давно: когда забивает Рэмзи, то вскоре умирает какая-то знаменитость. Сегодня в английских медиа об этом вдруг вспомнил, например, Express. В соцсетях тоже активно обсуждают легенду.
Впервые это произошло в 2009 году: валлиец забил в ворота «Портсмута», а через три дня умер известный сенатор США, младший брат бывшего президента Джона Кеннеди – Тед.
Спустя два года «Арсенал» переиграл «МЮ» со счетом 1:0 благодаря голу Рэмзи. На следующий день было объявлено об убийстве главного террориста планеты – Усамы Бен Ладена. Потом был гол «Тоттенхэму», а через три дня умер основатель Apple Стив Джобс. В том же году Рэмзи забил «Марселю» в Лиге чемпионов – на следующий день был убит Муаммар Каддафи. В 2012-м умерла Уитни Хьюстон: в в тот же день, когда Рэмзи забил «Сандерленду».
Через год валлиец отличился в игре за сборную против Шотландии – буквально тут же стало известно о смерти известного баскетболиста Рэя Уильямса, а также о самоубийстве Бориса Березовского.
Остальные «жертвы» – известные музыканты и актеры: Дэвид Боуи, Пол Уокер, Робин Уильямс, Алан Рикман, Брюс Форсайт, Кен Додд и Юрий Яковлев. А еще – вдова 40-го президента США Нэнси Рейган, аргентинский диктатор Хорхе Видела, легендарный игрок в дартс Эрик Бристоу и ученый Стивен Хокинг. И заодно самый старый человек мира.
С Китом Флинтом в списке уже два десятка людей.
Давайте считать, что никаких проклятий не бывает. Тогда легенда Рэмзи – это обычное когнитивное искажение. Когда под некую концепцию удобно ложатся выборочные факты, которые на самом деле не отражают реальной картины.
У этой позиции есть как минимум два простых довода:
1) Рэмзи забил сильно больше 20 голов. У него их 79 за клубы и сборную, и 3/4 из них были забиты без каких-либо жутких происшествий через несколько дней.
2) Знаменитости планетарного масштаба умирают более-менее регулярно. В том числе в те дни, когда Рэмзи: а) не забивает, б) не выходит на поле, в) не играет из-за межсезонья.
Элементарный и наивный фактчек, если вы еще сомневаетесь. Последний гол Рэмзи до этого был 1 января 2019-го: если посмотреть на список умерших знаменитостей в этот день, то среди них точно нет никого действительного известного на весь мир. Можно и наоборот: в списке умерших персоналий чьими-нибудь фамилиями на русской википедии заполнены все дни месяца – хотя Рэмзи забивал только в один день из 30.
Хотя совпадение, конечно, пугающее.
Самого Рэмзи, видимо, настолько достала тема, что пару лет назад он заявил в интервью ESPN: «Это самое смешное, что я когда-либо слышал, ведь было несколько голов, когда я забивал и никто не умирал. Кстати, могу сказать, что я «убил» несколько плохих парней, например, Бен Ладена и Каддафи».