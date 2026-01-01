Жорди Альба

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Футбол
«Барселона» зарегистрировала Гарсию и Депая благодаря Пике. Тот пошел на понижение зарплаты
#Жерар Пике
Футбол
Альба – лучший игрок в матче Испании и Польши
#Жорди Альба
Футбол
Альба сделал первый дубль в составе «Барсы». Он выступает за клуб с 2012-го
#Жорди Альба