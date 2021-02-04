Жорди Альба
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Барселона
Гранада
Альба сделал первый дубль в составе «Барсы». Он выступает за клуб с 2012-го
04 февраля, 10:12
Один из главных героев – защитник Жорди Альба. Он сначала сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. А потом забил пятый мяч в ворота «Гранады».
Для Альбы это:
- Второй дубль в карьере (первый он оформил в матче против Нигерии на Кубке Конфедераций-2013)
- Первый в «Барселоне». За нее Альба играет с 2012 года – первый дубль в ее составе Альба оформил в 383-м матче.
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