Жорди Альба
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#Жорди Альба #Футбол #Барселона #Гранада #Кубок Испании

Альба сделал первый дубль в составе «Барсы». Он выступает за клуб с 2012-го

04 февраля, 10:12

«Барса» чудом спаслась в кубковом матче против «Гранады». К 88-й минуте летела со счетом 0:2, но вырвала победу:

Матч завершен
Гранада
Гранада
Кенеди 33
Сольдадо 47
Вико 103
3:5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 88
Альба 90
Гризманн 100
де Йонг 108
Альба 113

Один из главных героев – защитник Жорди Альба. Он сначала сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. А потом забил пятый мяч в ворота «Гранады».

Для Альбы это:

  • Второй дубль в карьере (первый он оформил в матче против Нигерии на Кубке Конфедераций-2013)
  • Первый в «Барселоне». За нее Альба играет с 2012 года – первый дубль в ее составе Альба оформил в 383-м матче.
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