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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гранада
Гранада
Кенеди 33
Сольдадо 47
Вико 103
3:5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 88
Альба 90
Гризманн 100
де Йонг 108
Альба 113
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
3 февр. 2021, 23:00 МСК
3.02.2021, 23:00 МСК
среда
События
Составы
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
112
19
Монторо
Анхель Монторо
112
16
Диас
Виктор Диас
46
6
Санчес
Херман Санчес
112
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
112
15
Нева
Карлос Нева
112
24
Кенеди
Роберт Кенеди
33'
33'
46
8
Брайс
Ян Брайс
106
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
80
26
Соро
Альберто Соро
58
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
47'
47'
66
Запасные
1
Силва
Руй Силва
2
Фулкье
Димитри Фулкье
20
Вальехо
Хесус Вальехо
28
Санчес
Пепе Санчес
3
Перес
Нехуэн Перес
14
Вико
Феде Вико
103'
23
Молина
Хорхе Молина
11
Мачис
Дарвин Мачис
7
Суарес
Луис Суарес
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
112
18
Альба
Жорди Альба
90'
113'
90', 113'
112
23
Умтити
Самуэль Умтити
64
4
Араухо
Рональд Араухо
112
5
Бускетс
Серхио Бускетс
76
20
Роберто
Серхи Роберто
57
21
де Йонг
Френки де Йонг
108'
108'
112
10
Месси
Лионель Месси
112
7
Гризманн
Антуан Гризманн
88'
100'
88', 100'
112
17
Тринкау
Тринкау
63
16
Педри
Педри
106
Запасные
13
Нето
Нето
30
Тенас
Арнау Тенас
15
Лангле
Клеман Лангле
2
Дест
Серджино Дест
28
Мингеса
Оскар Мингеса
8
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Пуч
Рики Пуч
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
11
Дембеле
Усман Дембеле