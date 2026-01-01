BBC

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Британская вещательная организация в форме статутной корпорации
Дата основания
1922 г.
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«МЮ» – мусор»: такая надпись появилась в прямом эфире BBC – это стажер учился делать бегущую строку
#Манчестер Юнайтед
Британцы платят налог на тв уже больше 75 лет: из-за него до сих пор смотрят черно-белые телевизоры и даже попадают в тюрьму
#BBC