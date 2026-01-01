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Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
Баскетбол
УНИКС проиграл «Монако» в финале Еврокубка
#УНИКС