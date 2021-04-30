УНИКС
УНИКС проиграл «Монако» в финале Еврокубка
30 апреля, 21:17
- «Монако» выиграл у УНИКСа оба матча финальной серии Еврокубка. В первом УНИКС уступил в два очка – 87:89, во втором проиграл в три очка – 83:86.
- «Монако» впервые побеждает в Еврокубке. УНИКС уже был чемпионом в 2011 году, а в 2014-м выходил в финал.
- Еврокубок – второй по силе европейский баскетбольный турнир после Евролиги. В Евролиге тоже играют клубы из России (ЦСКА и «Зенит»), пока турнир находится на стадии четвертьфинала.
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