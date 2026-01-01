The International 10

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10-й чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2
Место проведения
Бухарест
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Футбольная сборная поздравила Team Spirit фотографией игроков в форме России. Хотя там играют два украинца
#The International
Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10
#The International
Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место
#The International