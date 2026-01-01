Павел Дуров

Дата рождения
10 октября 1984 г.
Факт
Долларовый миллиардер
Лента
Материалы
Новости
Что будет в платной подписке телеграма Premium, сколько она стоит и зачем нужна: хранение больших файлов, новые стикеры и другое
1
#Телеграм
1
Кому и когда Павел Дуров давал интервью – и о чем в них рассказывал. Почему не идет к Дудю
#Павел Дуров
Заблокируют ли телеграм
1
#Телеграм
1