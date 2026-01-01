тяжелая атлетика

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Первое выступление трансгендера в истории Олимпиады. Ни разу не подняла штангу – но улыбалась
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#Лорел Хаббард
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Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности
#Лорел Хаббард