Стэнли Кубрик

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50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть
#кино
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles
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