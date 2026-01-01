Сократис Папастатопулос

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Футбол
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
#Шкодран Мустафи
Футбол
Сократис перешел в «Олимпиакос». Он не играл в Греции 15 лет
#Сократис Папастатопулос
Футбол
Сократис расторг контракт с «Арсеналом». В этом сезоне он не попал в заявку команды
#Сократис Папастатопулос