Сократис перешел в «Олимпиакос». Он не играл в Греции 15 лет

Греческий защитник Сократис Попастатопулос 2,5 года провел в «Арсенале», но не играл в последние полгода, потому что Микель Артета исключил его из командной заявки на сезон.

В январе он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. А сейчас на правах свободного агента перешел в «Олимпиакос» – контракт до 2023 года. Скоратис вернулся в Грецию спустя 15 лет.