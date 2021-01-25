Сократис Папастатопулос
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Сократис перешел в «Олимпиакос». Он не играл в Греции 15 лет
вчера, 22:37
Греческий защитник Сократис Попастатопулос 2,5 года провел в «Арсенале», но не играл в последние полгода, потому что Микель Артета исключил его из командной заявки на сезон.
В январе он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. А сейчас на правах свободного агента перешел в «Олимпиакос» – контракт до 2023 года. Скоратис вернулся в Грецию спустя 15 лет.
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