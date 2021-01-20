Сократис Папастатопулос
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#Сократис Папастатопулос #Футбол #АПЛ #Арсенал

Сократис расторг контракт с «Арсеналом». В этом сезоне он не попал в заявку команды

час назад

Греческий защитник Сократис Папастатопулос перешел в «Арсенал» в 2018-м году за 16 млн евро. С того момента он провел за клуб во всех турнирах 69 матчей и забил 6 голов.

Перед стартом этого сезона Микель Артета исключил его из заявки команды – он ни разу не вышел в сезоне-2020/21 в составе «Арсенала».

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с Сократисом по обоюдному согласию

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