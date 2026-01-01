Тереза Йохауг

Лента
Новости
Олимпиада
Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Лыжные гонки
Йохауг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по лыжам. Россия осталась без медалей
#Лыжные гонки