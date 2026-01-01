Хаджи-Мурат Маршанкулов

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Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии
#Хаджи-Мурат Маршанкулов