Виктор Ан

Дата рождения
23 ноября 1985 г.
Достижения
6-кратный олимпийский чемпион
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Конькобежный спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан закончил карьеру
#Виктор Ан